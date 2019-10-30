Турецкий парламент даст ответ на принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции, признающей т.н. "геноцид армян" в Османской империи.

Об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Резолюция [о признании "геноцида армян"] бесполезна. Турция ее не признает", - подчеркнул глава государства, которого цитирует агентство Reuters.

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