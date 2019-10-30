https://news.day.az/world/1170850.html Эрдоган: Наш парламент ответит на резолюцию Конгресса США
Эрдоган: Наш парламент ответит на резолюцию Конгресса США
Турецкий парламент даст ответ на принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции, признающей т.н. "геноцид армян" в Османской империи.
Об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Резолюция [о признании "геноцида армян"] бесполезна. Турция ее не признает", - подчеркнул глава государства, которого цитирует агентство Reuters.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре