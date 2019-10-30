Спасатели нашли тела 26 детей, погибших из-за оползня, вызванного ливнями. Поисково-спасательная операция продолжается, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

По меньшей мере 42 человека погибли в результате оползня в Камеруне, сообщает Reuters.

Отмечается, что по данным государственных СМИ, в результате оползня, вызванного проливными дождями в западном Камеруне, погибли по меньшей мере 42 человека.

Спасатели на протяжении дня обыскивали обломки разрушенных домов в городе Бафуссам в западном нагорье. В частности, они нашли тела 26 детей. Поиски людей, которые могли остаться под обломками, продолжаются.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın