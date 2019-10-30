Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 2 декабря на специальной сессии должна утвердить Рафаэля Гросси новым генеральным директором организации.

Об этом сообщил в среду постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Совет управляющих провел сегодня заседание для официального назначения Гросси на пост генерального директора агентства.

"Следующий шаг - утверждение 2 декабря на специальной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, - написал Ульянов в Twitter. - После этого новый генеральный директор немедленно приступит к своим обязанностям".

29 октября Гросси на голосовании Совета управляющих МАГАТЭ заручился поддержкой двух третей голосов, которые были необходимы для избрания новым генеральным директором агентства. Решение Совета управляющих будет направлено на утверждение Генеральной конференции МАГАТЭ. Совет управляющих постановил, что новый генеральный директор вступит в должность не позднее 1 января 2020 года.

Выборы нового генерального директора МАГАТЭ проводились в связи со смертью в июле прежнего главы организации, японского дипломата Юкии Амано.

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