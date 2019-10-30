Во Флоренции с 1 января 2020 года может быть увеличен туристический налог. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Corriere Fiorentino.

Городской совет обсуждает повышение туристического налога, действующего уже несколько лет. Для гостей четырехзвездочных отелей платеж может возрасти на десять центов, с 4,8 до 4,9 евро за ночь, трехзвездочных - на 50 центов, с 4 до 4,50 евро. Постояльцы двухзвездочных гостиниц будут платить четыре евро вместо трех, а однозвездочных - три евро вместо двух.

Рост налога не коснется только бронирующих номера в пятизвездочных отелях: они уже платят его по максимальной ставке в пять евро.

Для туристов, выбирающих другие объекты размещения, например, апартаменты, виллы, сбор возрастет с трех до четырех евро за ночь.

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