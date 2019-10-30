Представители оппозиции в сирийском Конституционном комитете надеются на достижение политического урегулирования в стране в 2020 году.

Об этом заявил в среду сопредседатель Комитета от оппозиции Хади аль-Бахра, выступая на его первом заседании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я надеюсь, что 75-я годовщина ООН в следующем году станет также возможностью отпраздновать еще одно достижение Всемирной организации - успех усилий под эгидой спецпосланника по политическому процессу, который принесет мир и справедливость всем сирийцам", - сказал он.

Аль-Бахра отметил, что мир в Сирии может быть достигнут только в результате политического процесса, а не военным путем. "Настало время признать, что победа в Сирии заключается в том, чтобы установить правосудие и мир, а не выиграть на поле боя", - подчеркнул он.

Сопредседатель от оппозиции также указал на необходимость параллельного осуществления других мер по укреплению доверия между сторонами. "Мы должны достичь освобождения всех пленных всеми сторонами, а также установить судьбу пропавших без вести", - уточнил он.

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