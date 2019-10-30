Следующее заседание Конституционного комитета Сирии могло бы состояться в Дамаске.

Об этом заявил в среду его сопредседатель от сирийского правительства Ахмед Кузбари, выступая на первом заседании Комитета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся, что наша следующая встреча может состояться у нас на родине - в самой древней из постоянно населенных столиц в истории - в любимом Дамаске", - сказал он.

Кузбари также заявил, что принципы целостности и суверенитета Сирии должны быть закреплены в конституции, работу над которой будет вести Конституционный комитет, собравшийся в среду в Женеве.

"Первоочередным принципом является полная приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности нашей родины", - отметил он.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın