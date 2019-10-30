Сирийцы сами должны разработать свою конституцию, ООН не будет делать это за них.

Об этом заявил в среду спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, открывая первое заседание сирийского Конституционного комитета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вы не должны ждать от меня или моей команды, что мы напишем эту конституцию. Будущая конституция принадлежит Сирии и сирийскому народу, - сказал Педерсен. - Конституция не может быть создана извне".

Открывая заседание, Педерсен отметил, что Конституционный комитет может как переработать действующую конституцию, принятую в 2012 году, так и создать полностью новый Основной закон республики.

"Конституционный комитет может переработать конституцию 2012 года, учитывая конституционный опыт Сирии, или создать новую конституцию", - сказал он.

По словам спецпосланника генсека ООН, если делегаты заседания с самого начала ответственно отнесутся к своей миссии, доверенной им народом Сирии, и проявят стойкость и готовность к компромиссу, то они смогут создать атмосферу доверия и конструктивной работы.

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