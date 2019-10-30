Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил свое намерение посетить Австрию и Латвию с визитами и назвал это необходимостью "прорубать окна" в Европу.

"Австрия, Латвия и другие страны - это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того - кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги", - сказал Лукашенко, посещая в среду Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова. Президента цитирует госагентство БелТА, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По словам Лукашенко, "дело президента (со времен Петра I еще) - прорубить окно туда, куда мы считаем нужным". Белорусский лидер добавил, если президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, "сейчас в Австрию, потом в Латвию мы договаривались, это значит, президент должен дорогу проложить туда". "А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен там покупать и так далее. Вот моя задача", - продолжил глава государства.

Лукашенко также отметил, что "порой прорубишь окно, проложишь дорогу, а начальники не стремятся туда идти". "Поэтому приходится еще раз туда ехать договариваться, уже начинаю торговать за других. А потом смотрю: если не шевелятся, так надо их на покой отправлять или еще куда-нибудь", - сказал президент.

Как сообщалось, президент Австрии Александр ван дер Беллен направил официальное приглашение белорусскому лидеру Александру Лукашенко посетить Вену с официальным визитом в ноябре.

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