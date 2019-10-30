https://news.day.az/world/1170916.html Дания разрешила строительство "Северного потока-2"
Дания разрешила строительство "Северного потока-2"
Копенгаген выдал разрешение на строительство "Северного потока - 2", говорится в сообщении Энергетического агентства страны (DEA), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Речь идет об участке на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
Отмечается, что документ выдается в соответствии с обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву - она должна обеспечить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и при необходимости обозначить маршрут.
Проект предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее разрешение на строительство выдали ФРГ, Финляндия и Швеция, оставалась только Дания.
Против "Северного потока - 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта - их лидеры уверены, что он политический.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.
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