30 октября в Лос-Анджелесе впервые пройдёт Фестиваль Формулы 1 - на Голливудском бульваре, одной из главных улиц города, будет проложена импровизированная трасса и организован временный паддок, так что калифорнийскую публику ждёт зрелище, отдалённо напоминающее то, что обычно можно увидеть только в Монако в дни легендарного Гран При, передает Day.Az со ссылкой на f1news.ru.

Любопытно, что в истории этой улицы есть своего рода гоночная страница: во времена "Золотого века Голливуда" такие знаменитости, как Дуглас Фэрбенкс и Чарли Чаплин, любили устраивать там скачки на лошадях. Проигравший должен был оплатить счёт за общий ужин в популярном ресторане Musso & Frank Grill, который, кстати, работает на этом бульваре и по сей день.

Как пишет местная пресса, "хоть это и не Нюрбургринг, но несколько команд Формулы 1, среди которых Mercedes, Red Bull Racing и Renault, взорвут Голливудский бульвар, обеспечив в центре города атмосферу Гран При".

Веселье начнётся с того, что по всему Лос-Анджелесу в рекламных целях будут возить машину Формулы 1, раскрашенную особым образом - в её оформлении использованы американские и калифорнийские мотивы. Затем уже во вторник на бульваре откроется выставка разнообразной гоночной техники, а в среду вечером пройдут показательные заезды с участием Даниэля Риккардо, Макса Ферстаппена и Валттери Боттаса.

Кроме того, в программу гоночного праздника включены выступления каскадёров, ведь Голливуд славен в том числе и искусством автомобильных кинотрюков. Также обещано, что своё мастерство продемонстрируют парашютисты из команды Red Bull Skydive Team.

Говорят, интерес к фестивалю весьма высок, и организаторы не могут гарантировать, что Голливудский бульвар вместит всех желающих, поэтому публике предложено приходить пораньше.