https://news.day.az/world/1170945.html Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России
Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России
Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки, утверждается в распространенном в среду заявлении организации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сегодня мы удалили три сети аккаунтов, страниц и групп за участие в иностранном вмешательстве... Они были созданы в России и были нацелены на Мадагаскар, Центральноафриканскую Республику, Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Камерун, Судан и Ливию", - говорится в заявлении.
В компании связывают удаленные сети с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Как заявляют в Facebook, это показало их "собственное расследование".
В документе уточняется, что речь идет об удалении 35 аккаунтов, 53 страниц и семи групп в Facebook, а также пяти аккаунтов в Instagram.
В Facebook также отмечают, что удаленные аккаунты "часто распространяли" материалы Sputnik и RT.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре