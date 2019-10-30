Американский угольный гигант объявил о банкротстве
Крупнейшая частная угольная компания США Murray Energy Corp. стала последней в череде угольных компаний, объявивших о банкротстве.
Компания подала в суд заявление о банкротстве в соответствии со статьей 11 закона "О банкротстве" (реструктуризация в условиях защиты от кредиторов), передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Хотя подача заявления о банкротстве не является простым решением, возникла необходимость получить доступ к ликвидности и достичь лучшей позиции Murray Energy и ее филиалов для будущего наших сотрудников и клиентов и нашего долгосрочного успеха", - приводятся в заявлении компании слова ее основателя Роберта Мюррея.
Компания намерена продолжать свою деятельность в период реорганизации в соответствии со статьей 11, получив доступ к $350 млн от кредиторов.
Президентом и новым генеральным директором Murray Energy станет Роберт Мур. Роберт Мюррей, сторонник президента США Дональда Трампа, отрицавший изменение климата, уйдет с поста гендиректора и возглавит совет директоров.
Восемь других угольных компаний подали заявление о банкротстве за последние два года, отмечает Reuters.
Murray Energy наряду с другими угольными компаниями США столкнулась с трудностями, поскольку дешевый природный газ и возобновляемые источники энергии сокращают долю угля в энергобалансе.
Доля угля в генерации электроэнергии в США, когда-то превышавшая 50%, теперь составляет менее 25%.
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