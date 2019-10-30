"Газпром" наконец-то получил разрешение на строительство "Северного потока - 2" в водах Дании, сообщило сегодня, 30 октября, Датское энергетическое агентство.

Труба должна пройти через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все страны, кроме Дании, давно уже дали согласие на строительство "Северного потока - 2". Но согласие последней не позволит "Газпрому" ввести трубу в эксплуатацию до конца года.

Строительство не может начаться до вступления разрешения в силу, говорит один из европейских чиновников, курирующих энергетику. Фактически начать укладку трубы в датских водах можно будет лишь в конце ноября. Месяц отводится на возможность оспорить решение регулятора, объясняет собеседник "Ведомостей", передает Day.Az.

О том же в начале октября говорил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога. По его словам, проектной компании Nord Stream 2 AG для возобновления работ необходимо будет дождаться окончания периода апелляции. "Как в любом разрешении - его можно оспорить... С момента выдачи разрешения датским энергетическим органом должно пройти четыре недели", - цитировало Хандогу агентство "Прайм". Это стандартный процесс, подчеркивал Хандога, после вступления разрешения в силу можно будет сразу начинать строительство газопровода.

Таким образом, самым ранним сроком, когда "Газпром" сможет приступить к строительству "Северного потока - 2" в водах Дании, может стать 27 ноября.

Представитель Nord Stream 2 AG не называет точных сроков начала работ в датских водах: "Строительство датской секции газопровода начнется своевременно. Точное начало трубоукладки зависит от ряда юридических, технических и климатических факторов".

"Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год - новая экспортная труба "Газпрома", которая должна напрямую соединить Россию и Германию. Предполагалось, что две нитки газопровода повторят маршрут уже построенного по дну Балтийского моря "Северного потока". Стоимость строительства морского участка новой трубы компания оценивала примерно в 9 млрд евро. "Газпром" рассчитывал, что "Северный поток - 2" должен быть построен к концу 2019 г. Это обеспечит перераспределение экспортных потоков российского газа, в первую очередь за счет украинского маршрута.

Ввести "Северный поток - 2" до начала 2020 г. для "Газпрома" было критически важно, так как в этом году у компании истекает контракт на транзит газа через Украину. Начавшиеся трехсторонние переговоры между представителями двух стран и ЕС пока успехом не завершились.

Nord Stream 2 AG уже построил более 2100 км "Северного потока - 2" (по обеим ниткам), укладка труб закончена в водах России, Финляндии и Швеции, большей частью и в водах Германии. Для завершения строительства необходимо проложить еще 168 км трубы для каждой из ниток: по 5 км в Швеции, 147 км в Дании и 16 км в Германии, сообщил представитель проектной компании.

На укладку участка "Северного потока - 2", который должен пройти через воды Дании, потребуется около пяти недель, говорил предправления "Газпрома" Алексей Миллер. Для того чтобы уложиться в это время, трубоукладчикам необходимо укладывать трубу со скоростью не менее 4,2 км в сутки. Для этого необходимы как минимум два судна - по одному для каждой из ниток трубопровода. Также должно повезти с погодой, чтобы укладку трубы не пришлось останавливать.

После завершения строительства трубы ее еще необходимо наполнить газом. Такая же операция на "Силе Сибири" (2157 км трубы, что сравнимо по протяженности с длиной обеих ниток "Северного потока - 2") заняла у "Газпрома" чуть менее двух месяцев.

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