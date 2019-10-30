В рамках реализации меморандума Москвы и Анкары о прекращении военной операции на севере Сирии российская военная полиция готовится к совместному с турецкой стороной патрулированию турецко-сирийской границы. В среду, 30 октября, проходит прокладка основных и резервных маршрутов патрулирования, идет разведка местности, пишет "Интерфакс" со ссылкой на офицера военной полиции РФ.

"Сейчас идет прокладка нескольких маршрутов для того, чтобы мы имели всегда основной и запасной маршруты движения", - заявил военный полицейский.

Эрдоган сомневается в полном выводе курдских формирований

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что совместное патрулирование на севере Сирии начнется 1 ноября. Одновременно турецкий лидер выразил сомнение, что курдские вооруженные подразделения полностью вышли из пограничного региона, о чем накануне заявила Москва. Данные Анкары свидетельствуют о том, что "в этом деле не было полного успеха", указал он и вновь пригрозил возобновлением военной операции в регионе, если курды не покинут приграничную полосу шириной 30 километров.

По словам Эрдогана, первоначально турецкие и российские силы будут патрулировать территорию на глубину 7 километров.

Реализация меморандума Путина и Эрдогана

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о досрочном завершении операции по отводу вооруженных подразделений курдов из коридора безопасности на северо-востоке Сирии. "Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция", - отметил он.

25 октября Минобороны РФ сообщило о переброске в Сирию около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооруженных сил РФ, дислоцированного в Чечне. "Военные полицейские прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач", - заявил представитель ведомства. Военнослужащим предстоит осуществлять патрулирование территории, а также оказывать содействие по отводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружений на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели 22 октября в Сочи многочасовые переговоры по Сирии, по итогам которых подписали меморандум из 10 пунктов. В числе прочего, этот документ предусматривает прекращение военной операции Турции в Сирии, а также введение контроля в приграничной зоне Сирии и Турции со стороны сирийских пограничников и российской военной полиции.

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