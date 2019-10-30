Эрдоган раскритиковал резолюцию Палаты представителей США о т.н. "геноциде армян"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "ничего не стоящим" принятие Палатой представителей США резолюции о признании т.н. "геноцида армян" в Османской империи.
"Этот шаг не имеет никакой ценности, в любом случае мы его не признаем", - отметил он в среду, 30 октября, в Анкаре.
Вместе с тем Эрдоган выразил сожаление в связи с решением одной из двух палат Конгресса США. "Мы огорчены, что в парламенте страны была допущена подобная клевета. Что это за отношение?" - заявил он далее, предположив, что решение было принято "только из внутриполитических соображений".
Одновременно турецкий президент подчеркнул, что геноцид строго запрещен исламом. "Те, кто называют насильственное переселение геноцидом, ищут виноватых", - добавил он, назвав принятую в Вашингтоне резолюцию "самым большим оскорблением" для турецкого народа.
Ожидается, что резолюция приведет к усилению напряженности в отношениях между США и Турцией, и без того осложнившихся из-за военной операции Анкары в Сирии.
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