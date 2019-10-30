Венгерская нефтегазовая компания MOL договорилась с российскими компаниями "Лукойл" и "Транснефть" о возмещении ущерба, нанесенного весной попаданием в российский экспортный нефтепровод "Дружба" загрязненной хлорорганическими соединениями нефтью. Соглашение об этом три компании подписали сегодня, 30 октября, сообщила MOL, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.

"Договор был подписан между Litasco (дочерний трейдер "Лукойла", MOL и "Транснефтью", деньги все прошли", - сказал президент "Лукойла" Вагит Алекперов. "Мы заплатили MOL, а "Транснефть" нам компенсировала", - заявил он. Последнее подтвердил президент "Транснефти" Николай Токарев.

MOL станет первым покупателем российской нефти, которому "Транснефть" пообещала компенсации за поставки загрязненной нефти. Ранее о компенсациях удалось договориться только одному грузоотправителю - казахстанскому "Казтрансойлу", рассказал ее представитель: "Мы сдали в Самаре примерно 600 000 т нефти чистыми в начале мая и получили аналогичный объем в Усть-Луге уже с превышением вредных примесей". Сколько составит компенсация и когда она будет выплачена, представитель "Казтрансойла" не уточнил.

"Транснефть" и "Лукойл" возместят MOL убытки, "вызванные инцидентом, включая расходы на очистку полученной нефти", говорится в сообщении венгерской компании. MOL отмечает, что инцидент "не вызвал каких-либо перерывов в производстве топлива". У компании четыре НПЗ - по одному в Венгрии и Словакии, а также два в Хорватии.

Какова будет сумма компенсации, в сообщении MOL не указано, Алекперов отказался уточнить ее. Токарев также не стал раскрывать "коммерческие аспекты этой истории". Представители MOL, "Транснефти" и "Лукойла" не ответили на вопросы "Ведомостей".

На вопрос журналистов, почему не удается уладить аналогичный вопрос компенсаций с "Роснефтью", Токарев отвечать не стал, пояснив, что "не хочет портить себе настроение".

MOL с 2005 г. покупает нефть у "Лукойла". Первоначальный контракт предполагал поставки по 5 млн т нефти в год. Алекперов заявил, что сегодня, 30 октября, компания подпишет с MOL долгосрочный контракт до 2025 г. на поставку 4 млн т нефти в год, примерно на $10 млрд. Сколько именно сырья поставляется ежегодно, в релизе венгерской компании не говорится. Указано лишь, что сегодня же стороны подписали соглашение о намерениях продлить контракт до 2025 г.

Проблемы с качеством поставляемой по трубопроводу "Дружба" нефти начались 19 апреля. Тогда оператор белорусской части трубы - "Белнефтехим" заявил, что на Мозырский НПЗ в Белоруссии начала поступать нефть с превышением дихлорэтана. После этого Польша, Белоруссия и другие страны прекратили прием и прокачку.

Всего было загрязнено, по разным оценкам, 3-5 млн т нефти.

Часть сырья попало и к MOL, сообщает компания. 26 апреля она прекратила прием российской нефти. Загрязненное сырье было слито в отдельные резервуары и постепенно подмешивается в чистую нефть.

Поставки по "Дружбе" возобновились в июне, к докризисным уровням они вернулись в августе.

Совет директоров "Транснефти" в июле определил размер компенсаций грузоотправителям, т. е. нефтяным компаниям, за загрязнение их нефти в "Дружбе". За каждый баррель сырья она заплатит до $15. Это предельный размер выплат, подчеркивается в заявлении. Чтобы получить эти деньги, нефтяники "должны документально подтвердить понесенные убытки", предупреждала "Транснефть". Таким образом, общий размер компенсаций не превысит $45-75 млн.

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