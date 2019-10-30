Обильный снегопад и несвоевременная смена водителями летней резины на зимнюю привели к пробкам на дорогах Кирова вечером в среду, к 18:00 в областном центре произошло 40 аварий, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Кировской области, передает Day.Az.

"Снега выпало много, пробки. На 18:00 в Кирове зафиксировано 40 аварий с материальным ущербом, пострадавших нет. Некоторые водители не прислушались к нашим рекомендациям и не поменяли летнюю резину на зимнюю", - сказала собеседница агентства.

В госавтоинспекции порекомендовали водителям снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и быть предельно внимательными.

Снегопад в Кирове начался после полудня, к вечеру ситуация на дорогах осложнилась. Как сообщают жители города в социальных сетях, автобусы не могут заехать в гору и высаживают пассажиров, водителям легковых автомобилей приходится стоять в многочасовых пробках.

По данным пресс-службы администрации Кирова, после 13:00 на улицы города выехали порядка 40 машин для обработки дорог реагентами, всего к ликвидации последствий снегопада готовы 180 единиц техники.

По информации Гидрометцентра России, к ночи температура воздуха в Кирове снизится до минус 7 градусов, снегопад продолжится до утра.

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