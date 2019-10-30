Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Этот шаг совпал с ожиданиями большинства экспертов.

В ходе июльского заседания регулятор впервые за последние десять лет снизил базовую ставку на 25 базисных пунктов. В течение долгого времени ФРС либо сохраняла, либо повышала показатель. В 2007-2008 годах регулятор понижал ставку до тех пор, пока та не упала до минимальной отметки в 0-0,25%. В 2018 году Федрезерв повышал показатель четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставку подняли в декабре 2018 года. Повышение составило 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых.

По мнению представителей ФРС, снижение ставки может способствовать приближению инфляции к целевому уровню в два процента. В то же время отмечается сохранение неопределенности в отношении увеличения темпа роста цен. В релизе ФРС также сказано, что ослабление монетарной политики поддержит рост экономической активности в Соединенных Штатах и обеспечит условия для сильного рынка труда.

В сообщении регулятора также говорится, что восемь из десяти представителей Федрезерва, в том числе глава ФРС Джером Пауэлл, голосовали за пожение ставки.

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