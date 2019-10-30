Утечка неизвестного токсичного вещества произошла в среду в центре Лондона, один человек госпитализирован, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, утечка неназванного химического вещества произошла в торговом помещении на одной из центральных улиц города, где расположено множество магазинов, включая универмаг Harrods. Как сообщили представители правоохранительных органов, инцидент не имеет отношения к терроризму.

Место происшествия было оцеплено полицией. Как отмечает Reuters, впоследствии оцепление было снято, однако на месте продолжают находиться сотрудники правопорядка.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın