https://news.day.az/world/1170983.html В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества
В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества
Утечка неизвестного токсичного вещества произошла в среду в центре Лондона, один человек госпитализирован, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их данным, утечка неназванного химического вещества произошла в торговом помещении на одной из центральных улиц города, где расположено множество магазинов, включая универмаг Harrods. Как сообщили представители правоохранительных органов, инцидент не имеет отношения к терроризму.
Место происшествия было оцеплено полицией. Как отмечает Reuters, впоследствии оцепление было снято, однако на месте продолжают находиться сотрудники правопорядка.
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