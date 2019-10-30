Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что он получил неофициальное приглашение о присоединении страны к ОПЕК после обсуждения этого с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Я бы хотел, чтобы Бразилия присоединилась к ОПЕК, - сказал президент в ходе экономического форума Future Investment Initiative. - Приглашение было сделано сегодня. Оно было сделано неформально. Это первый шаг к возможному внедрению этой политики в Бразилии".

По его словам, Бразилия имеет нефтяные запасы и потенциал для вступления в ОПЕК, сообщило агентство Bloomberg.

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