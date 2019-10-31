https://news.day.az/world/1170989.html Демократы вызвали Болтона на слушания по импичменту Трампа
Демократы вызвали Болтона на слушания по импичменту Трампа
Демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента президента Дональда Трампа его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.
Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Болтон, согласно этим данным, должен явиться на слушания 7 ноября, а двое советников СНБ - Джон Айзенберг и Майкл Эллис - 4 ноября. Как отмечает издание, пока не ясно, выполнят ли они это требование.
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