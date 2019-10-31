ООН ищет новое место проведения конференции по климату после отказа Чили
Секретариат ООН занят поиском нового места для проведения международной конференции по климатическим изменениям после отказа Чили принять мероприятие.
Об этом сообщил в среду на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В среду президент Чили Себастьян Пиньера информировал генсека ООН Антониу Гутерриша, что его страна не может принять конференцию, запланированную на 2-13 декабря, из-за протестов в стране.
"Генсек был информирован "из первых рук" (президентом Чили - прим. ТАСС) о причинах, по которым они не смогут предоставить место для проведения мероприятия. В данный момент он изучает различные варианты других мест", - сказал представитель. "Мы работаем над тем, что найти наиболее удобное место", - заверил он.
По его словам, возможно, что страной - организатором мероприятия останется Чили, однако место его проведения изменится.
Сложность изменения места проведения форума за столь короткий срок обуславливается огромным числом участников, пояснил Хак. "Как следует из предыдущих таких мероприятий, в климатическом саммите принимают участие представители практически всех стран", - добавил он.
Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города. В связи со сложившейся ситуацией Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли не менее 19 человек.
На прошлой неделе Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и снижение тарифов на электроэнергию. 27 октября, за три недели до проведения в Сантьяго саммита АТЭС, президент подписал указы об отмене чрезвычайного положения во всех регионах. В понедельник в столице и других городах возобновились беспорядки.
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