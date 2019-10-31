https://news.day.az/world/1171001.html Пожар в японском замке из списка ЮНЕСКО
Пожар в японском замке из списка ЮНЕСКО
В Японии произошел крупный пожар в древнем замке Сюри в префектуре Окинава, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Замок, построенный в XIV веке, в 2000 году был признан частью всемирного наследия ЮНЕСКО.
Причина возгорания неизвестна, степень поврежденности здания также не уточняется.
На место инцидента прибыли более десяти пожарных расчетов.
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