В Японии произошел крупный пожар в древнем замке Сюри в префектуре Окинава, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Замок, построенный в XIV веке, в 2000 году был признан частью всемирного наследия ЮНЕСКО.

Причина возгорания неизвестна, степень поврежденности здания также не уточняется.

На место инцидента прибыли более десяти пожарных расчетов.

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