По словам пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, 50-летняя женщина днем 30 октября подошла к Свято-Духову кафедральному собору,

Там она достала топор и нанесла им несколько ударов по фасаду здания. Очевидцы сообщили оператору 102 об увиденном, передает Day.Az со ссылкой на 1reg.by

В это время находившийся поблизости мужчина сумел перехватить топор и удерживал женщину до прибытия к храму ближайшего наряда патрульно-постовой службы милиции Центрального РУВД.

В настоящее время она доставлена в медицинское учреждение для обследования. О себе сообщила, что нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Действиям женщины дается правовая оценка, о результатах будет сообщено дополнительно. Мотивы поступка устанавливаются.

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