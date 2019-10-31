США не обладают информацией, подтверждающей акты геноцида со стороны войск Турции в отношении курдов на севере Сирии. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Майкл Помпео, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ему был задан вопрос, в курсе ли он сообщений об актах геноцида в отношении сирийских курдов в рамках военной операции Турции "Источник мира". "Поступающие нам донесения расходятся с этим", - ответил Помпео.

"Мы будем продолжать отслеживать ситуацию. Руководство Турции взяло на себя реальные обязательства перед вице-президентом США Майклом Пенсом и мною, мы намереваемся обеспечивать выполнение ими взятых на себя обязательств", - заверил госсекректарь США.

Он саркастически отнесся к мнению бывшего помощника президента США [в администрации Барака Обамы] по национальной безопасности Сюзан Райс о том, что Белому дому следовало посоветоваться с Обамой перед тем, как договариваться с Анкарой о приостановке военных действий на севере Сирии. "Со стороны лиц из предыдущей администрации по меньшей мере странно жаловаться на происходящее в Сирии. Они развязали все это, они позволили "ИГ" (запрещенной в РФ и ряде стран террористической группировке "Исламское государство" - прим. ТАСС) захватить целое государство и построить халифат при администрации Обамы. С их стороны возмутительно критиковать все, что сделал президент Трамп в благородной попытке уничтожить "ИГ" на западе Ирака и в Сирии", - резюмировал Помпео.

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