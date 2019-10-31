Три основных китайских сотовых оператора в четверг обнародовали тарифы, которые будут действовать на сотовую связь пятого поколения уже с пятницы, тем самым коммерческое использование 5G в Китае официально начнется уже 1 ноября, сообщает Day.Az со ссылкой на Прайм.

В начале июня этого года министерство промышленности и информатизации КНР выдало государственные лицензии на коммерческое использование сети 5G четырем компаниям, ими стали основные сотовые операторы страны China Telecom, China Unicom и China Mobile, а также Медиакорпорация Китая, в которую входят Международное радио Китая, Центральное телевидение Китая и Центральное народное радио.

China Mobile предлагает пакеты индивидуальные и семейные, цены в месяц варьируются от 128 юаней (18 долларов) за 30 ГБ до 598 юаней (84 доллара) за 300 ГБ и от 169 юаней (23 доллара) до 869 юаней (122 доллара) соответственно.

Стоимость пакетов China Unicom и China Telecom составляет от 129 юаней в месяц (18 долларов) за 30 ГБ до 599 юаней(84 доллара) за 300 ГБ.

К настоящему моменту число предзаказов на пакеты связи 5G всех трех операторов превысило 10 миллионов. По состоянию на конец сентября, три основных сотовых оператора по всей стране установили более 80 тысяч базовых станций 5G, к концу года их число планируется довести до 130 тысяч.

Сообщается, что первоначально коммерческое использование сети пятого поколения начнется в 50 крупнейших городах, среди которых Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Ханчжоу, Нанкин, Тяньцзинь, Ухань, Цзинань, Чжэнчжоу, Сучжоу, Циндао, Чунцин, Чэнду, Нинбо, Вэньчжоу, Цзясин, Шаосин, Уси, Далянь, Ланьчжоу, Фучжоу, Сиань, Сямэнь, Хух-Хото, Хайкоу, Харбин, Хэфэй, Иньчуань, Куньмин, Чанчунь, Урумчи.

5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.

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