В Соединенных Штатах сильный ветер повалил несколько грузовиков, передает Day.Az со ссылкой на "Ридус".

Инцидент произошел в районе Лос-Анджелеса накануне. Порывы ветра были такой силы, что большегрузы опрокинулись. Известно, что скорость ветра в некоторых районах Калифорнии превысила 80 км/ч.

Отмечается, что перевернутые фуры пришлось эвакуировать с помощью тягачей.

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