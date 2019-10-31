https://news.day.az/world/1171030.html Несколько грузовиков опрокинулись из-за сильного ветра в США - ВИДЕО
Несколько грузовиков опрокинулись из-за сильного ветра в США - ВИДЕО
В Соединенных Штатах сильный ветер повалил несколько грузовиков, передает Day.Az со ссылкой на "Ридус".
Инцидент произошел в районе Лос-Анджелеса накануне. Порывы ветра были такой силы, что большегрузы опрокинулись. Известно, что скорость ветра в некоторых районах Калифорнии превысила 80 км/ч.
Отмечается, что перевернутые фуры пришлось эвакуировать с помощью тягачей.
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