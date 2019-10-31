Видеоролик из жизни обитателей дикой природы, запечатлённый британскими документалистами из телерадиокомпании ВВС, был опубликован на официальном канале издания в Yоutubе.

Тихая, размеренная жизнь антилоп-орикс, пасущихся на лугу, была потревожена двумя хищницами, устроившими охоту на них, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Львицы, подкравшись к парнокопытным обитателям заповедника, напали на одного из них. Но парнокопытный обладатель длинных рогов отбил атаки львиц, которые быстро поняли, что выбрали добычу не по зубам и не стали рисковать, спрятались в кустах, дожидаясь более лёгкой жертвы.

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