Стоматолог из немецкого города Оффенбах удалил пациенту зуб длиной 3,7 сантиметра и установил мировой рекорд. Об этом сообщает информационный портал Deutsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во вторник, 29 октября, дантисту Максу Лукасу (Max Lukas) вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса за удаление у человека самого длинного в истории зуба.

В 2018 году житель города Майнц обратился в больницу с жалобой на острую зубную боль. Лукас осмотрел больного и обнаружил у него аномально длинный зуб, который лишь на четверть выглядывал из десны.

Стоматолог потратил год на сбор необходимых документов и проверки зуба, чтобы зафиксировать рекорд Гиннесса. Лукас подчеркнул, что выделит в своем кабинете специальное место для сертификата. "Об этом рекорде узнают дантисты по всему миру", - отметил врач.

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