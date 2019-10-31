Сокращенная рабочая неделя может в первую очередь заинтересовать представителей творческих профессий. Из предприятий, входящих в нацпроект по повышению производительности труда, пока 4-дневную рабочую неделю никто не поддерживает, пишет "Российская газета".

"Еще не было предприятий, которые бы поддержали эту инициативу. Потому что производительность, она все-таки о другом - не о том, чтобы рабочий день понизить, а о том, чтобы просто он был эффективным", - сообщил заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что переход на 4-дневную рабочую неделю может заинтересовать представителей творческих профессий, таких, как архитекторы и программисты.

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