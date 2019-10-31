В Нью-Йорке с 2022 года вводится запрет на фуа-гра. Он коснется как ресторанов, так и магазинов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает CNN.

Соответствующий законопроект был принят 30 октября городским советом. При этом в офисе мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио подтвердили, что он намеревается подписать документ. Для нарушителей, пытающихся продать деликатес, будет предусмотрен штраф: до 2 тысяч долларов за каждый случай.

В законопроекте указывается, что для производства фуа-гра, которое готовится из печени утки или гуся, птиц насильно перекармливают. Как отметила член городского совета Карлина Ривера, подобная практика негуманна.

Фуа-гра уже давно стало предметом споров, и запрещают его не впервые, отмечает телеканал. Так, в 2012 году ограничение вводилось в Калифорнии, однако было снято через три года. В 2017-м запрет поддержал окружной суд, а в 2019-м - Верховный. Похожая ситуация была и в Чикаго. Там деликатес впервые перестали продавать в 2006-м, но вернули через два года.

Производители и любители фуа-гра утверждают, что процесс откорма совершенно нормален: птицы и так сами заглатываю пищу кусками, а также переедают перед миграциями. Критики же считают, что насильственное кормление должно приравниваться к жестокому обращению с животными.

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