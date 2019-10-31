Биной Махато, житель небольшого населённого пункта, находящегося в муниципалитете Джхарграм (штат Западная Бенгалия, Индия), чудом остался жив, получив очень близкую встречу со слоном, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Толпы местных жителей окружили дикого слона, в поисках пищи забравшегося на их территорию. Один из зевак бросил что-то в массивного зверя, который сразу же решил проучить наглеца и погнался за ним.

Биной Махато, удирая от разъярённого животного, поскользнулся и каким-то чудом избежал участи быть растоптанным слоном.

По сообщениям местных СМИ, в результате падения, местный житель получил незначительные травмы и от медицинских услуг отказался.

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