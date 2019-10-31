Среднесуточная добыча нефти в России с 1 по 30 октября 2019 года сократилась на 4,2 тыс. тонн по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,5325 млн тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) на 30 октября, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При пересчете данных в баррели по коэффициенту 7,33 российская среднесуточная добыча с 1 по 30 октября превысила 11,233 млн баррелей, что на 30,8 тыс. баррелей меньше, чем в сентябре.

Россия и страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти с июля. В рамках этой сделки Россия сокращает добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, когда она составляла 11,421 млн баррелей.

Таким образом, по сравнению с базовым уровнем Россия сократила добычу на 187,7 тыс баррелей в день, или на более 82% от размера квоты.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти на 1,2 млн баррелей в день, из которых 812 тыс баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны, которые не входят в ОПЕК.

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