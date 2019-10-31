Продажи автомобилей в Китае в этом году могут снизиться на 8% до 26 млн единиц. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исполнительного вице-председателя Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM) Фу Бинфэна, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Предыдущий прогноз ассоциации, опубликованный в июле, предполагал менее значительное снижение продаж - на 5%.

По словам Фу, снижение продаж следует рассматривать как часть перехода отрасли к более высоким производственным стандартам, автомобилям с более низким уровнем выбросов и транспортным средствам на новой энергии (NEV). Ассоциация по-прежнему оптимистично оценивает будущие перспективы рынка, добавил он.

В 2018 г. в Китае было продано около 28 млн автомобилей, что на 3% меньше, чем годом ранее. Падение продаж было зафиксировано впервые с 1990-х гг.



Как сообщалось ранее, по данным CAAM, в сентябре продажи автомобилей в Китае упали на 5,2% в годовом выражении до 2,27 млн единиц. Снижение наблюдалось 15-й месяц подряд.

В августе продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке сократились на 6,9%, месяцем ранее было зарегистрировано снижение на 4,3%.

На показателях авторынка сказалось замедление экономического роста в Китае, а также последствия торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Кроме того, на показатели продаж повлияло то, что в 15 городах и провинциях Китая новые стандарты выбросов были внедрены раньше установленного центральным правительством срока.

Продажи NEV в сентябре упали на 34% в годовом выражении после снижения на 16% в августе, поскольку правительство сократило стимулы для покупки таких автомобилей. "Разработка транспортных средств на новой энергии все еще находится на ранней стадии, поэтому говорить об их росте сейчас не очень значимо", - сказал Фу.

Он заявил, что годовой объем продаж автомобилей в Китае в 2023 г. достигнет 30 млн и возможен дальнейший рост.



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