В Вашингтоне постоянно слышно, что республиканцы и демократы никак не могут договориться. Они противостоят друг другу по каждому вопросу.



О двухпартийности говорить не приходится. Однако вот уже 40 лет остается один фактор, по которому обе партии придерживаются общей точки зрения: рост госдолга США.



Сейчас долг достиг $22 925 000 000 000, практически каждую секунду он увеличивается на десятки тысяч долларов. И это не просто цифры. Финансовое будущее США выглядит мрачнее, чем когда-либо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, самое высокое отношение долга к ВВП в американской истории было в 1946 г., после окончания Второй мировой войны. Тогда долг составил 104% от ВВП. Затем он упал с этого пика к 1980-м гг., затем снова начал расти. Это было связано прежде всего с усилением военной мощи при президенте Рональде Рейгане, из-за чего бюджет Пентагона вырос на 35%. Это привело к отставке директора Административно-бюджетного управления Дэвида Стокмана.

Самый высокий рост долга был отмечен при бывшем президенте Бараке Обаме, когда долг достиг $20 трлн. Дональд Трамп станет третьим подряд президентом, у которого годовой дефицит бюджета превысит $1 трлн. Текущее соотношение долга к ВВП составляет 78%, что соответствует процентному соотношению в 1950 г. По прогнозам при нынешнем уровне расходов этот показатель достигнет 101% к 2034 г., а колоссальных 144% - к 2049 г.



Для сравнения, у десятков стран ситуация с соотношением долга к ВВП намного хуже, чем у США. Тем не менее именно у США самый большой госдолг в мире, а состояние мировой резервной валюты намного крепче, чем в других малых странах.



Как объясняет закон Штейна, переломный момент наступит неизбежно. Долг США окажется слишком большим для рынка, и наступит сильнейший кризис. И есть два решения, которые помогут отказаться от него и перестать платить, либо раздувать денежную массу до бесконечности, как в Зимбабве.



Поскольку в результате этого неизбежен взрыв американской экономики и крах средств к существованию нескольких сотен миллионов граждан, это повлияет на международные отношения. Америка не сможет проводить зарубежные военные операции. Придется вывести войска США из всех частей земного шара одновременно, так же как было сделано с выводом войск США из Северной Сирии.



"Наш долг - вот самая огромная угроза нашей национальной безопасности", - заявил бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов в 2010 г.

И исправить это практически невозможно. Республиканцы и демократы десятилетиями обещали сбалансировать бюджет, увеличить доходы и сократить расходы. По мнению Дэвида Стокмана, чтобы решить эту проблему, необходимо значительное сокращение расходов и повышение налогов.



Тем не менее пока ситуация не меняется в корне. Потому что ни один избиратель в этой стране не согласится на краткосрочные потери в обмен на долгосрочное облегчение. Обе партии в недавних выборах решили полностью игнорировать это.



Предотвратить долговой кризис невозможно, так что стоит подготовиться соответственно.



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