Житель китайской провинции Чжэцзян по ошибке потратил более миллиона юаней в ресторане. Об этом сообщает Asia One, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В воскресенье, 20 октября, в китайском городе Чжуцзи пожелавший остаться неизвестным мужчина отправился поужинать с друзьями в новый ресторан в день открытия заведения. Китаец намеревался заплатить за всю компанию из четырех человек.

Сумма чека составила всего около 85 юаней, и мужчина планировал расплатиться электронной подарочной картой номиналом в сто юаней. Однако когда мужчина приложил мобильный телефон к терминалу, с его счета списалось более миллиона юаней.

Из-за большой загруженности ресторана сотрудники заметили аномально большой платеж лишь на следующий день.

"Мы проверяли оплаты гостей и были шокированы, когда увидели сумму с таким количеством нулей", - рассказал владелец ресторана Чэнь Руосюань (Chen Ruoxuan). Он сообщил об ошибке в платежную компанию. Чэнь отметил, что работает в ресторанном бизнесе уже длительное время и дорожит репутацией, поэтому никогда не оставил бы лишние деньги себе.

Представители компании подтвердили ошибку и вернули деньги на счет клиента ресторана.

Как выяснилось позже, тот не заметил списания миллиона юаней со своего счета, пока ему об этом не сообщили. Он был сильно удивлен.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın