Палата представителей конгресса США, большинство в которой принадлежит демократам, большинством голосов признала резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты голосования, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Резолюция принята", - заявила по итогам голосования спикер палаты представителей Ненси Пелоси.

За резолюцию, которая прописывает правила проведения процедуры импичмента, проголосовали 232 члена палаты, против - 196. Голоса по большей части распределились по партийному признаку.



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