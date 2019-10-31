https://news.day.az/world/1171330.html Палата представителей США приняла резолюцию о процедуре импичмента Трампа
За резолюцию, которая прописывает правила проведения процедуры импичмента, проголосовали 232 члена палаты, против - 196. Голоса по большей части распределились по партийному признаку.
Палата представителей США приняла резолюцию о процедуре импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США, большинство в которой принадлежит демократам, большинством голосов признала резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты голосования, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Резолюция принята", - заявила по итогам голосования спикер палаты представителей Ненси Пелоси.
За резолюцию, которая прописывает правила проведения процедуры импичмента, проголосовали 232 члена палаты, против - 196. Голоса по большей части распределились по партийному признаку.
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