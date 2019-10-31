Число смертей из-за легочных заболеваний, вызванных курением вейпа, достигло в США 37, число заболевших превысило 1,8 тысячи. Об этом сообщил, как передает РИА Новости, Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).

Первый случай смерти в результате легочного заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в штате Иллинойс в конце августа. Тогда не уточнялось, стал ли этот случай первым вообще в США, но СМИ этого не исключали. Ранее стало известно о 34 погибших и 1,6 тысячах случаев заболевания.

Организация отмечает, что, по состоянию на 29 октября, в 49 американских штатах (за исключением Аляски) было зафиксировано 1888 случаев легочных заболеваний, связанных с курением электронных сигарет.

"Было подтверждено 37 смертей в 24 штатах и в округе Колумбия", - уточняется в релизе Центра.

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