Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента, передает РИА Новости.
"Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!" - написал Трамп в твиттере.
В Белом доме после голосования в конгрессе заявили, что президент не сделал ничего плохого, а демократы, у которых в палате представителей большинство, об этом знают.
"Безрассудная одержимость Нэнси Пелоси и демократов незаконной процедурой импичмента не навредит президенту Трампу, она навредит американцам", - говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа, распространенном его администрацией.
В сообщении также подчеркивается, что демократы ежедневно тратят время на "фиктивный импичмент", вместо того чтобы сконцентрировать внимание на решении действительно важных вопросов.
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