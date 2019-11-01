https://news.day.az/world/1171382.html Асад заявил, что Дамаск примет любой результат работы Конституционного комитета
Асад заявил, что Дамаск примет любой результат работы Конституционного комитета
Правительство Сирии согласится с любым решением, принятым по итогам заседаний Конституционного комитета, который приступил к работе в Женеве.
Об этом заявил в четверг президент республики Башар Асад в интервью сирийским спутниковым телеканалам "Аль-Ихбария" и "Сурия", передает ТАСС.
"Мы примем любой результат, если он будет соответствовать национальным интересам, вплоть до проекта новой конституции", - отметил глава государства.
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