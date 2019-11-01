КНДР подтвердила, что в четверг днем провела очередные испытательные стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра. Об этом сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

Отмечается, что испытания были проведены Академией оборонных наук КНДР, которая по завершении стрельб направила доклад об успешном результате лидеру КНДР.

Как сообщает ЦТАК, "верховный лидер Ким Чен Ын выразил удовлетворение в связи с этим и направил поздравления ученым национальной обороны, которые самоотверженно борются за развитие вооруженных сил самообороны, которые являются мускулами страны, и укрепление ее вооруженных сил".

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