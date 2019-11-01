https://news.day.az/world/1171385.html Асад назвал Трампа лучшим президентом
Асад назвал Трампа лучшим президентом
Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
В интервью сирийским государственным телеканалам Асад заявил, что Трамп является лучшим не из-за хорошей политики, а из-за того, что прямо заявляет о своих целях, в том числе о желании получить контроль над нефтяными месторождениями.
"Он наиболее прозрачен", - пояснил свое высказывание президент Сирии.
Он также назвал президентов США в целом преступниками, которым удается получать Нобелевскую премию мира, реализуя интересы лобби.
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