Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о проведении досрочных выборов в парламент 12 декабря 2019 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на спикера палаты общин Джона Беркоу.

Согласие королевы на проведение досрочных выборов стало последним этапом в обретении проектом законной силы.

Ранее внесенный премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном законопроект о досрочных выборах прошел через парламент, получив 438 голосов.

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