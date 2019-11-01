Освобожденные от террористов земли являются самыми безопасными местами на севере Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, Анкара создала для сирийских беженцев все условия для проживания на территории Турции.

Эрдоган добавил, что Турция израсходовала на содержание сирийских беженцев около 40 миллиардов долларов.

Анкара доказала всему миру правомерность своих действий в борьбе с террором, сказал он.

Отметим, что 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы из Турции (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать отводу подразделений YPG/PYD на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в ходе военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции "Источник мира" на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием "Источник мира" (Barış Pınarı).

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın