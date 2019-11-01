В Японском море у берегов спорных островов Токто разбился вертолет Южной Кореи. В результате катастрофы семь человек пропали без вести, сообщает агентство Yonhap.

Как уточняется, в момент крушения на борту вертолета находились раненый рыбак, его друг и пять сотрудников спасательной службы.

В поисковой операции задействованы вертолеты и несколько десятков военных кораблей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Группа островов Токто расположена в Японском море между Японией и Южной Кореей. После Второй мировой войны эти острова стали принадлежать Корее. Япония, называя ситуацию "незаконной оккупацией", считает острова частью своей территории. Административно они включены в префектуру Симанэ. Япония предлагает Южной Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда Организации Объединенных Наций. По мнению Южной Кореи, нет никакого спора вокруг островов Токто по причине того, что они являются территорией Кореи географически, исторически и юридически.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın