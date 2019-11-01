https://news.day.az/world/1171489.html Зазевавшийся водитель чудом проскочил между автомобилей - ВИДЕО
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Зазевавшийся водитель чудом проскочил между автомобилей - ВИДЕО
Американский автовладелец, возвращавшийся с работы, отвлекшись на долю секунды, чудом не протаранил впереди идущий транспорт.
Видеорегистратор, установленный в салоне автомобиля, принадлежащего рассеянному водителю, в конце августа зафиксировала дорожный инцидент, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Автомобилист на долю секунды утратил контроль за ситуацией на дороге и в этот момент машина, следующая впереди него, внезапно свернула.
Главный герой сюжета успел проскочить между автомобилями и избежал серьёзных повреждений.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре