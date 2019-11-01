Американский автовладелец, возвращавшийся с работы, отвлекшись на долю секунды, чудом не протаранил впереди идущий транспорт.

Видеорегистратор, установленный в салоне автомобиля, принадлежащего рассеянному водителю, в конце августа зафиксировала дорожный инцидент, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Автомобилист на долю секунды утратил контроль за ситуацией на дороге и в этот момент машина, следующая впереди него, внезапно свернула.

Главный герой сюжета успел проскочить между автомобилями и избежал серьёзных повреждений.

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