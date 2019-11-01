Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади подчеркнул независимость МАГАТЭ в новом президентстве. Об этом сообщает Trend со ссылкой на IRNA, передает Day.Az.

"Исламская Республика Иран всегда подчеркивала профессионализм, независимость и беспристрастность Агентства и ожидает, что МАГАТЭ и его должностные лица должны придерживаться этого подхода при любых обстоятельствах. Государства-члены должны воздерживаться от давления на Агентство в отдельности", - сказал он.

"Политика и поведение Ирана всегда основывались на поощрении и соблюдении этих принципов, и совершенно очевидно, что Иран будет и впредь поддерживать позитивный и интерактивный подход Агентства в отношении сохранения и поддержки этих принципов", - добавил он.

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ назначил постпреда Аргентины Рафаэля Гросси новым генеральным директором агентства.

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