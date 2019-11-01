Альпинист из Японии снял последние секунды перед тем, как сорвался с самой высокой в стране горы Фудзиямы. Вот эти кадры, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Туристические маршруты там закрыты еще с начала осени, но экстремал решил все же покорить пик. Восхождение он снимал в прямом эфире, где рассказывал, насколько опасна трасса. Однако в какой-то момент соскользнул и рухнул в пропасть.

В полицию сообщили зрители стрима. Спасатели позже обнаружили в снегах чье-то тело - кому оно принадлежит, неизвестно.

Не исключено, что это может быть кто-то из таких же туристов-нелегалов, а этот альпинист может быть жив до сих пор.

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