https://news.day.az/world/1171579.html Бэнкси тайно сфотографировали и выложили в Сеть - ВИДЕО
Бэнкси тайно сфотографировали и выложили в Сеть - ВИДЕО
Появились кадры самого таинственного уличного художника Бэнкси.
Эти снимки сделал британский фотограф, который более 10 лет работал у знаменитого граффитиста агентом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Впрочем, личность мастера стрит-арта по этим фото все равно нельзя раскрыть.
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