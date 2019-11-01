Появились кадры самого таинственного уличного художника Бэнкси.

Эти снимки сделал британский фотограф, который более 10 лет работал у знаменитого граффитиста агентом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Впрочем, личность мастера стрит-арта по этим фото все равно нельзя раскрыть.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın