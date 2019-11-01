Китай на фоне ситуации вокруг произведенных в Китае беспилотников призывает США прекратить оказывать давление на китайские предприятия и раздувать теорию о так называемой китайской угрозе. Об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нам нужно еще уточнить детали, связанные с этой ситуацией, но мы призываем США прекратить злоупотреблять концепцией национальной безопасности, перестать раздувать так называемую китайскую угрозу, перестать оказывать давление на китайские компании. Мы надеемся, что США смогут обеспечить недискриминационную, честную и справедливую бизнес-среду для китайских предприятий, работающих в США", - заявил дипломат.

Ранее стало известно, что министерство внутренних дел США частично приостановило использование беспилотных летательных аппаратов, находящихся в распоряжении ведомства, которые были произведены в КНР или с применением изготовленных в Китае деталей. По имеющимся данным, всего в распоряжении министерства находятся 800 таких беспилотников, которые используются для борьбы с пожарами, исследований, касающихся эрозии, наблюдениями за исчезающими видами животных и осмотра плотин.

Американские чиновники опасаются, что зависимость США от китайских летательных аппаратов может поставить под угрозу важную инфраструктуру, а также тем, что беспилотники могут отправлять информацию обратно китайскому правительству или хакерам в других местах, которую те могут применить для кибератак или других правонарушений.



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